بعد المقلب.. رامز جلال: أحمد فتحي بقى شبه المحاربين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
علق الفنان رامز جلال على حلقة اليوم من برنامجه “رامز موفي ستار” عن ضحية مقلبه اليوم الفنان الكوميدي أحمد فتحي، وذلك عبر حسابه على تويتر.
وكتب: “بعد الباروكا .. احمد فتحي بقى زعيم قبيلة الباكابوركيين بقى شبه المحاربين”.
وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.
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