شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 626 سيارة تالفة في خميس مشيط بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة منطقة عسير ممثلةً ببلدية خميس مشيط 626 سيارة تالفة، تشكّل خطرًا بإعاقة الحركة المرورية ومضايقة المارة وتشويه المظهر الحضاري في مختلف أحياء المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي أن فرق البلدية الميدانية تعمل بشكل دوري لحصر تلك المركبات المهملة والهياكل التالفة تمهيدًا لرفعها وإزالتها.

وبين أن آلية معالجة ظاهرة المركبات المهملة والتالفة مستمرة على قدم وساق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، حتى يُقضى على هذه الظاهرة التي يترتب عليها العديد من الآثار السلبية، ولتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، مؤكدًا ضرورة تعاون الجميع في الإبلاغ عن هذه الظاهرة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو عبر تطبيق "بلدي" ضمن مبادرة (صوّر وأرسل).