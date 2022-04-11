«الصناعة»: طرح 13 موقعًا للاستثمار

وتهدف الوزارة من هذا الطرح إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخصة محجر مواد بناء، لاستغلال كتل الحجر الجيري في مجمع حفيرة نساح، وتوفير البيئة العادلة للمتنافسين، لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وذكرت الوزارة أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر «منصة تعدين»، حيث ستعمل الوزارة على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة.
ويبدأ استيفاء متطلبات التأهيل في الـ 13 من أبريل الجاري، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، وأخيرًا إطلاق عملية المزايدة على المواقع المخصصة.
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