التضخم يرفع أسعار الذهب.. الأوقية فوق 1958 دولارا

وقفزت أسعار البلاديوم بنحو 5% أمس، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات بعد تعليق تداول المعدن من روسيا.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 25.03 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم إلى 2534.40 دولار للأوقية، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار. كما ارتفع البلاتين 1.7% إلى 991.14 دولار.
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