الصين: التضخم يرتفع 1.5 %

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال شهر مارس الماضي، بينما تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة). وأوضح مكتب الإحصاء الوطني في الصين أن معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفع إلى 1.5% خلال الشهر الماضي مقابل 0.9% خلال فبراير الماضي، في حين استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبًا عند مستوى 1.1% خلال مارس الماضي. وتراجعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 1.5%، بينما ارتفع سعر السلع غير الغذائية بنسبة 2.2% خلال الفترة ذاتها. وانخفض معدل تضخم أسعار الجملة إلى 8.3% خلال مارس الماضي مقابل 8.8% خلال فبراير الماضي.

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