اخبار الرياضه السعوديه «العصلاني» أول المتأهلين إلى نصف نهائي سداسيات «عبدالله بن سعد»

وفي المباراة الأولى تغلب فريق نص درزن على خصمه فريق صقور الأخضر بنتيجة (8/4)، ليحصد أول 3 نقاط في البطولة، مُجدداً أمله في خطف بطاقة التأهل الثانية للمجموعة الأولى، ويخرج صقور الأخضر رسمياً من البطولة.
وفي المباراة الثانية تمكن فريق العصلاني برق من تحقيق الفوز الثاني له على التوالي في البطولة عقب انتصاره على فريق اللواء بنتيجة كبيرة قوامها (11/5)، وبهذا الفوز ضمن رسمياً خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي للبطولة عن المجموعة الأولى للبطولة وستكون مباراته الأخيرة في دور المجموعات لحسم ترتيبه في مجموعته.
وحصل على الجائزة المالية لأفضل لاعب في المباراة الأولى بين فريقي نص درزن وصقور الأخضر اللاعب أحمد الشريف من فريق نص درزن، ونال جائزة المباراة الثانية بين فريقي اللواء والعصلاني برق اللاعب فهد بهكله من فريق العصلاني برق، والمقدمة من الكابتن زياد الحربي z5.
ويتصدر قائمة هدافي البطولة نجم فريق العصلاني برق أحمد الشريف بـ10 أهداف. وأجرت اللجنة المنظمة سحوبات على جوائز مالية للجماهير مُقدمة من نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير سلطان بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود والأمير عبدالله بن سلطان بن سعد، وتفاعلت معها الجماهير بين شوطي المباراتين.
وتُلعب اليوم مباراة واحدة في البطولة تجمع فريقي اللواء وصقور الأخضر، ويبحث من خلالها فريق اللواء للفوز الذي سيضمن له رسمياً حسم بطاقة التأهل الثانية لدور نصف النهائي عن المجموعة الأولى، في حين ستكون المباراة مجرد تحصيل حاصل لفريق صقور الأخضر الذي خرج رسمياً من البطولة عقب خسارته مباراتين في البطولة.
وشهدت مباريات الدورة حضور الممثل وحيد صالح الذي حرص على متابعة مباريات الدورة الرمضانية.
ويُشارك فيها 8 فرق من نُخبة الفرق على مستوى المملكة تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث تضم الأولى فرق صقور الأخضر واللواء والعصلاني ونص درزن، والمجموعة الثانية تضم فرق أمير الحرمين والسعد والعاصفة وصالون آدم، حيث يتأهل لأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للبطولة. ويرأس اللجنة التنفيذية للبطولة عبدالرزاق البلوشي، والكابتن نبيل إدريس أبوناصر رئيساً اللجنة الفنية للبطولة، ويقوم بالوصف والتعليق على مباريات البطولة المعلقان حربي عبدالقادر ومحمد الراقي الشهير بـ«الشوالي».
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