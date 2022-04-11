«لولو» تحتفي بـ«عام القهوة السعودية 2022» في أسواقها

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت لولو هايبر ماركت في السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة اليوم عام القهوة السعودية 2022، وهي مبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية الثقافية للقهوة السعودية وتقاليدها ورمزيتها الفريدة وعلامة الضيافة السعودية.

وتزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من أنواع حبوب البن الأصلية التي يتم زراعتها ومعالجتها. وتضم لولو بعض ماركات القهوة السعودية الشهيرة وهي «يتوق»، «نجدية»، «جبلية»، «ريد جولد»، إلخ.

وتم إطلاق الحملة بحضور ممثلي وزارة الثقافة وهيئة فنون الطهي وفريق مبادرة القهوة السعودية والذي أقيم في لولو هايبر ماركت، أطياف مول حيث استقبلهم مدير لولو هايبر ماركت السيد شهيم محمد ومسؤولي اللولو.

كما ستشهد الحملة دعم لولو هايبرماركت في المملكة العربية السعودية للقهوة السعودية للمحافظة على التراث المحلي للمنتج، حيث ينضم لولو إلى خطوة تغيير مسمى «القهوة العربية» في جميع أنحاء المملكة إلى «القهوة السعودية».

وسينصب التركيز على الترويج للبن الخولاني السعودي باعتباره بن أصلي توارثته أجيال قبائل خولان القديمة التي قامت بزراعة ومعالجة حبوب البن الخولاني في الوديان الخضراء في جازان، وهي منطقة تقع في أقصى الطرف الجنوبي من جزيرة جازان في الجزيرة العربية، ولأكثر من 300 عام تعتبر حبوب البن الخولاني من بين أكثر حبوب البن شهرة في العالم وتوصف بأنها الذهب الأخضر لمنطقة جازان، وهي واحدة من أكبر منتجي البن السعودي في العالم.

وستُفعِل لولو عام القهوة السعودية في أسواقها باستخدام الهوية المميزة لعام القهوة السعودية 2022 في جميع نقاط البيع مثل الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والأكواب الورقية والأسواق. وذكر السيد شهيم محمد: «سيكون هناك قسم مخصص للقهوة السعودية في محمصات المتجر لدينا ويضم البن الخولاني وغيرها من العلامات التجارية للقهوة السعودية. وسيتم الترويج لمزارعي البن المحليين على نطاق واسع في متاجرنا وسيكون لدينا احتفاء خاص لأسبوع القهوة السعودي على مدار العام». كما قال السيد شهيم إن القهوة السعودية تُظهر روح الكرم والمشاركة المتأصلة في الثقافة السعودية ومن خلال تسليط الضوء على أدوات ومكونات وطرق إعداد وتقديم القهوة السعودية، تهدف لولو إلى الاحتفاء بتقنيات زراعة البن السعودي وأيضًا بالتاريخ الإسلامي حيث كانت القهوة واحدة من أهم المشروبات الفريدة في هذا العالم.