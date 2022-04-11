«لولو» تحتفي بـ«عام القهوة السعودية 2022» في أسواقها

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت لولو هايبر ماركت في السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة اليوم عام القهوة السعودية 2022، وهي مبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية الثقافية للقهوة السعودية وتقاليدها ورمزيتها الفريدة وعلامة الضيافة السعودية.
وتزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من أنواع حبوب البن الأصلية التي يتم زراعتها ومعالجتها. وتضم لولو بعض ماركات القهوة السعودية الشهيرة وهي «يتوق»، «نجدية»، «جبلية»، «ريد جولد»، إلخ.
وتم إطلاق الحملة بحضور ممثلي وزارة الثقافة وهيئة فنون الطهي وفريق مبادرة القهوة السعودية والذي أقيم في لولو هايبر ماركت، أطياف مول حيث استقبلهم مدير لولو هايبر ماركت السيد شهيم محمد ومسؤولي اللولو.
كما ستشهد الحملة دعم لولو هايبرماركت في المملكة العربية السعودية للقهوة السعودية للمحافظة على التراث المحلي للمنتج، حيث ينضم لولو إلى خطوة تغيير مسمى «القهوة العربية» في جميع أنحاء المملكة إلى «القهوة السعودية».
وسينصب التركيز على الترويج للبن الخولاني السعودي باعتباره بن أصلي توارثته أجيال قبائل خولان القديمة التي قامت بزراعة ومعالجة حبوب البن الخولاني في الوديان الخضراء في جازان، وهي منطقة تقع في أقصى الطرف الجنوبي من جزيرة جازان في الجزيرة العربية، ولأكثر من 300 عام تعتبر حبوب البن الخولاني من بين أكثر حبوب البن شهرة في العالم وتوصف بأنها الذهب الأخضر لمنطقة جازان، وهي واحدة من أكبر منتجي البن السعودي في العالم.
وستُفعِل لولو عام القهوة السعودية في أسواقها باستخدام الهوية المميزة لعام القهوة السعودية 2022 في جميع نقاط البيع مثل الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والأكواب الورقية والأسواق. وذكر السيد شهيم محمد: «سيكون هناك قسم مخصص للقهوة السعودية في محمصات المتجر لدينا ويضم البن الخولاني وغيرها من العلامات التجارية للقهوة السعودية. وسيتم الترويج لمزارعي البن المحليين على نطاق واسع في متاجرنا وسيكون لدينا احتفاء خاص لأسبوع القهوة السعودي على مدار العام». كما قال السيد شهيم إن القهوة السعودية تُظهر روح الكرم والمشاركة المتأصلة في الثقافة السعودية ومن خلال تسليط الضوء على أدوات ومكونات وطرق إعداد وتقديم القهوة السعودية، تهدف لولو إلى الاحتفاء بتقنيات زراعة البن السعودي وأيضًا بالتاريخ الإسلامي حيث كانت القهوة واحدة من أهم المشروبات الفريدة في هذا العالم.
قد يهمك أيضاً :-
- خلال رعايته لحفل يوم البر السنوي.. أمير تبوك يعلن عن إطلاق جائزة تبوك للتميز المجتمعي
- اخبار دوليه - 23 شخصًا يلقون حتفهم جراء عاصفة استوائية بالفلبين
- اليوم.. بدء توطين «التخصصات الصحية والأجهزة الطبية» ورفع الحد الأدنى لأجور أطباء الأسنان والصيادلة
- اخبار الخليج - الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب يفتتح غرفة الرعاية الصحية في مبنى الهيئة
- أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية ويتوج الفائزين بجائزته للسلامة المرورية
كانت هذه تفاصيل خبر «لولو» تحتفي بـ«عام القهوة السعودية 2022» في أسواقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.