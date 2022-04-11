خلال رعايته لحفل يوم البر السنوي.. أمير تبوك يعلن عن إطلاق جائزة تبوك للتميز المجتمعي

محمد بن مسعود - الدمام - رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم، حفل يوم البر السنوي ، وذلك بديوان الإمارة.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس مجلس الجمعيات الاهلية بتبوك ممدوح العنزي كلمة اكد فيها تطور وتميز وتنوع في القطاع الثالث بالمنطقة، مشيرا الى تقديم مجلس الجمعيات بتبوك العديد من البرامج والمبادرات لدعم الجمعيات الاهلية بالمنطقة وتسهيل دورها لخدمة المستفيدين، معربا في ختام كلمته عن شكر لسمو أمير منطقة تبوك على الدعم الكبير ولكل من ساهم في إنجاح أعمال المجلس مبينا بأن المجلس قدم الدورات التأهيلية والاستشارات والدعم المالي لعدد من مبادرات الجمعيات.

ثم ألقى رئيس مجالس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون بن سعد السعدون كلمة رفع في بدايتها الشكر والامتنان لولاة الأمر – يحفظهم الله – على ما تقدمه الدولة للقطاع غير الربحي من رعاية واهتمام ودعم، واعتباره ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، وتمكينه لتحقيق أثر في المجتمع. مثمناً لسمو أمير منطقة تبوك رعايته ليوم البر .

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كما شاهد سموه والحضور عرضا مرئيا لتجارب المستفيدين بالمنطقة من برنامجي طموحي ورعوي.

عقب ذلك دشن سمو أمير المنطقة منصة (باذر) لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطق تبوك، وهي المنصة الأولى على مستوى مجالس الجمعيات بالمملكة والتي تقوم بتنظيم وضبط وتطوير اعمال الجمعيات تحت منصة واحده مع استخدام الذكاء الصناعي.

كما دشن سموه مبادرة مصالحة والتي تهدف الى حل المشكلات الاسرية ( الزوجية ) بطرق ودية وفقا لأحكام الشرعية والأعراف السائدة وتقديم الاستشارات الاسرية في جميع مجالاتها للزوجين للمساهمة للحد من نسبة وصول القضايا الاسرية الى المحاكم .

كما أعلن سموه عن خطة تطوير القطاع غير الربحي بمنطقة تبوك والتي تبنتها امارة المنطقة بهدف زيادة فعالية ومساهمة القطاع غير الربحي بالمجتمع كما اعلن سموه عن جائزة تبوك للتميز المجتمعي وهي جائزة سنوية موجهة لكافة مؤسسات القطاع غير الربحي والتي تأتي ايمانا من صاحب السمو امير منطقة تبوك بالدور الفاعل للجمعيات في تنمية المجتمع.

كما تسلم سموه درع تذكاري من رئيس مجالس الجمعيات الاهلية بالمملكة بهذه المناسبة، ثم ادلى سموه بتصريح صحفي قدم خلاله التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك داعيا المولى القدير ان يتقبل من الجميع الصيام والقيام وان يمن على بلادنا بنعمة الامن والأمان.

وقال سموه بهذه المناسبة “‏هذا اليوم المبارك من ايام شهر رمضان المبارك يوم خير وفرح وسرور ولنا قدوه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين الذين قدما تبرعا سخيا قبل أيام لمنصة احسان التي لا يوجد لها مثيل بالعالم ووصلت الأرقام خلال فترة وجيزة لا أرقام خيالية وهذا فضل من الله ‏ثم الثقة الكبيرة التي يدركها الشعب السعودي ‏ ومن هو مسؤول عن هذا الأمر وشاهدنا رجال الأعمال والشركات التي تبرعت تبرع هائل جدا أتمنى هذا ينعكس على كل منطقة وعلى كل جمعية في المملكة لأن العمل الخيري سيستمر ويزداد عندما يكون هناك دعم لهذا العمل ‏ودعم ليس فقط في المادة لكن دعم الخبرة التصحيحية والفكرة ولهذا السبب يشرفني ونحن في منطقة تبوك انطلاقة مبادرتين ‏خطة ‏لتطوير القطاع غير الربحي منصة باذر ومبادرة مصالحة و إن شاء الله ‏يطلع تفاصيل عنها وكذلك سوف يتم اطلاق جائزة بمسمى جائزه تبوك للتميز المجتمعي والمبادرتين مميزه على مستوى المملكة ومثل ماقال رئيس الجمعيات ان هذا اللقاء هو الاول من نوعه ونتشرف نحن بمنطقة تبوك ان نستضيف هذا الامر واتمنى للجميع التوفيق مشيداً سموه بدور المراة السعودية وخصوصاً سيدات منطقة تبوك في مجال العمل الخيري” .