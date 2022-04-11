اخبار دوليه – 23 شخصًا يلقون حتفهم جراء عاصفة استوائية بالفلبين

محمد بن مسعود - الدمام - لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات جراء عاصفة استوائية ضربت الفلبين. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشرطة الفلبينية قولها «إن رجال الإنقاذ انتشلوا 20 جثة في المدينة الواقعة في إقليم ليتي (599 كيلومترا جنوب شرق مانيلا) حيث طمرت الانهيارات الأرضية العشرات من المنازل. وسجلت الوكالة الوطنية للكوارث وفاة ثلاثة أشخاص آخرين في الفيضانات والانهيارات الأرضية في الإقليمين الجنوبيين دافاو أورينتال ودافاو دي أورو.

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