اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب يفتتح غرفة الرعاية الصحية في مبنى الهيئة

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتور طارق السندي “غرفة الرعاية الصحية” في مبنى الهيئة بضاحية السيف، وذلك يوم الإثنين الموافق 11 أبريل 2022، بحضور عدد من مسئولي الهيئة.

وأكّد الرئيس التنفيذي خلال الافتتاح، أن هذه المبادرة تأتي إيمانًا من الهيئة بأهمية المحافظة على صحة منتسبيها، حيث تم تجهيز الغرفة بكافة الاحتياجات الطبية اللازمة؛ لتكون غرفة خاصة بالرضاعة الطبيعية لمنتسبات الهيئة، وكذلك لتقديم الرعاية والإسعافات الأولية التي يحتاجها الموظفون؛ للاطمئنان على صحتهم خلال فترة الدوام الرسمي، حيث إن الهيئة تضع صحة موظفيها على رأس أولوياتها، مبينًا أنَّ افتتاح غرفة الرعاية الصحية تأتي ضمن إستراتيجية تطبقها هيئة جودة التعليم والتدريب؛ لتعزيز صحة موظفيها، وللتقليل من المخاطر والأعراض الصحية التي قد يتعرضون لها خلال فترة دوامهم، حيث تحرص الهيئة دائمًا على تعزيز مستوى الرعاية، ورفع الوعي الصحي لديهم، وتلبية جزء من الاحتياجات الصحية على كافة المستويات.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن تخصيص الغرفة للرضاعة الطبيعية كذلك، يأتي لخلق بيئة جاذبة، وملبية لاحتياجات الموظفات، وتقديم الدعم للأمهات؛ لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، حيث إن الهدف الأساسي من إنشائها هو المحافظة على صحة منتسبات الهيئة وصحة أبنائهن، لافتًا إلى أن الهيئة من المؤسسات الحكومية السباقة في تحقيق التوازن بين الجنسين، حيث استطاعت في وقت سابق تحقيق مركز متقدم ضمن أفضل خمس مؤسسات لتقليص الفجوة بين الجنسين بناء على التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للمرأة في العام 2019؛ ولذلك فنحن حريصون من خلال لجنة تكافؤ الفرص على تنفيذ توصيات المجلس الأعلى في توفير بيئة مناسبة ومريحة لمنتسبات الهيئة، وتكون معززة للاستقرار الوظيفي، ورافعة من الكفاءة الإنتاجية.