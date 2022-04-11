أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية ويتوج الفائزين بجائزته للسلامة المرورية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة، بمكتبه اليوم، 9 فائزين بجائزة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للسلامة المرورية في دورتها الأولى للعام 2022م في فروعها الثلاثة، وتبلغ قيمتها الإجمالية 50 ألف ريال، كما كرم سموه أمين اللجنة الدكتور هادي الشمري.

وهنأ سموه الفائزين والفائزات بالجائزة، مثمنًا التزامهم بقواعد وتعليمات القيادة الآمنة والسلامة المرورية وما تم تقديمه من مبادرات لتعزيز الوعي في هذا الجانب على مستوى المنطقة التي تشهد تحسنًا مطردًا في مؤشرات السلامة المرورية.

وحصل على المركز الأول في فرع السائق المثالي عبدالرحيم المحيا، والمركز الثاني أسامة السيد، والمركز الثالث حسناء القحطاني، وفي فرع أفضل مبادرة للسلامة المرورية للأفراد فاز بالمركز الأول قصي الكساسبة، والمركز الثاني رهف الدغمي، أما بالنسبة للقطاعات الحكومية فقد فاز بالمركز الأول لأفضل مبادرة فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الجوف، وحصدت المركز الثاني بلدية محافظة دومة الجندل، فيما حصل على أفضل متعاون مع إدارة المرور في مجال السلامة المرورية نايف الدهام، يليه في المركز الثاني عماش القادر.

أخبار قد تهمك

وتهدف الجائزة إلى الإسهام في التقليل من الممارسات المرورية الخاطئة، وما ينتج عنها من أضرار في الأرواح والممتلكات، ونشر ثقافة الوعي المروري وتشجيع المجتمع على المشاركة في ابتكارات ومبادرات ومشاريع مستدامة في مجال السلامة المرورية.

وعلى صعيد متصل، رأس سموه الأمير فيصل بن نواف في الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للسلامة المرورية الأول في الفترة الثالثة للعام 1443هـ، مطلعًا على ما تم اتخاذه لتنفيذ توصيات الاجتماع السابق، ومنها توسعة مواقف السيارات بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، كما بحث الاجتماع عددًا من الموضوعات تضمنت تعزيز السلامة المرورية في عدد من التقاطعات والطرق، وإنشاء دوار مقابل محامص الشيوخ باتجاه مستشفى صوير، مشددًا على تنفيذ التوصيات وبذل كل من شأنه تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية بالمنطقة.