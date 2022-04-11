أمين الشرقية يستقبل وفدا من أهالي “تاروت” لمناقشة الاحتياجات من الخدمات بالقطاع البلدي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الاثنين 10/09/1443هـ، بمقر الأمانة وفدا من أهالي تاروت بمحافظة القطيف، بهدف الوقوف على هم احتياجاتهم وإشراكهم في الخدمات المقدمة لهم بالقطاع البلدي، ودعم الأفكار والمقترحات المتعلقة بالمشاريع البلدية.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالوفد، مؤكدا على أهمية الاستمرار بعقد مثل هذه اللقاءات، التي بدورها تعزز من مشاركة الأهالي ضمن الجهود التي تبذلها البلديات و تعمل على إشراك الأهالي من خلال الاستماع إلى مقترحاتهم و أفكارهم، منوها معاليه حرص الأمانة على تعزيز دور الأهالي, انطلاقا من إيمانها بكون الإنسان هو الشريك الأساسي في التنمية، وأنه لابد من تحمل المجتمع مسؤولية التنمية بالتعاون والمشاركة مع قطاع الخدمات البلدية, و تبادل الأفكار وطرح الرؤى وبلورتها لتظهر في النهاية بصورة متكاملة تخدم كافة فئات المجتمع، خاصة فيما يتعلق بتنمية المدن والمحافظة على المواقع الأثرية، مع التركيز على برامج أنسة المدن التي تتوافق مع برامج جودة الحياة.

وأكد معالي الأمين حرص الأمانة على التكامل بين الأهالي والقطاع البلدي للعمل سويا في برامج التنمية، من خلال المشاركة في الأفكار الإبداعية والتطلعات المستقبلية والملاحظات، وتبني أفكارهم وملاحظاتهم التي من شأنها خدمة وتطوير المنطقة.

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وفي ختام اللقاء استمع معاليه إلى بعض الملاحظات والأفكار من قبل وفد أهالي تاروت، وطرح بعض الأفكار والأطروحات لتنمية المنطقة خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الجمالية والتراثية التي تتوافق مع برامج جودة الحياة.