اخبار دوليه – وزارة الصحة الألمانية: ثلاثة ملايين جرعة لقاح معرضة للإعدام

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وزارة الصحة الألمانية أنه بحلول نهاية يونيو المقبل سيكون هناك حوالي ثلاثة ملايين جرعة من لقاح كورونا في ألمانيا معرضة للإعدام.

وذكر متحدث باسم الوزارة اليوم الاثنين في برلين أنه يوجد حاليا لقاحات متوفرة أكثر مما يمكن استخدامها أو التبرع بها، مشيرا إلى أن مبادرة اللقاحات الدولية «كوفاكس» على سبيل المثال لم تعد تقبل التبرعات حاليا، وقال: «لذلك ليس من المستبعد التخلص من لقاحات»ـ مشيرا إلى أن الطلب أقل بكثير مما ينبغي.

وذكر المتحدث أن إمكانية تخزين لقاح «بيونتيك» لمدة أطول يعد خبرا جيدا، موضحا أنه ليس من المتوقع لذلك إعدام 10 ملايين جرعة بحلول نهاية يونيو المقبل، بل 3 ملايين جرعة فقط. ولم يذكر المتحدث تكلفة الجرعات المنتظر إعدامها، وهو ما سيسمح باستنتاج الأسعار التي لم يتم الإعلان عنها.

وفي البداية ذكرت الوزارة في رد على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي أن هناك أكثر من 10 ملايين جرعة قد ينتهي تاريخ صلاحيتها بحلول نهاية يونيو المقبل. وكانت صحيفة «فيلت» الألمانية ذكرت أمس الأحد أنه من المحتمل إعدام لقاحات بكميات ليست قليلة.

وبحسب بيانات الوزارة، كان لدى ألمانيا 77 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكورونا في المخازن حتى 4 أبريل الجاري. وبالنسبة للفترة بين عامي 2021 و 2023 هناك طلبات لإجمالي 677 مليون جرعة. ووفقا للوحة معلومات التطعيم التابعة لوزارة الصحة الألمانية، لم يتم إعطاء سوى بضع عشرات الآلاف من الجرعات يوميا مؤخرا. وفي ديسمبر الماضي، كان يصل عدد التطعيمات اليومية أحيانا إلى مليون جرعة.