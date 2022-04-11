الهلال الأحمر السعودي يُوقِّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة “غروس” الخيرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وقَّعت هيئة الهلال الأحمر السعودي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية “غروس”، اليوم، بهدف دعم تكامل الجهود والتعاون بينهما في دعم الأعمال المجتمعية والاستثمار الاجتماعي فيما يخدم المصلحة العامة، حيث شهد حفل توقيع المذكرة، مساعد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي فيصل السليماني ممثلًا للهيئة، والأمين العام لمؤسسة محمد إبراهيم السبيعي الخيرية عبدالوهاب الفايز ممثلًا لـ(غروس)، بمشاركة عدد من القيادات والمنسوبين لدى الطرفين.

واتفقت الهيئة ومؤسسة (غروس) بناء على تلك المذكرة، على عدد من أوجه التعاون؛ حيث تقوم المؤسسة بدعم الأعمال المجتمعية التي تختص بها هيئة الهلال الأحمر السعودي، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات بينهما تتعلق بالاستثمار الاجتماعي، فيما يخدم المجتمع.

كما نصت المذكرة على تبادل الزيارات بين منسوبي الهيئة والمؤسسة بما يعزز العمل والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وكذلك تبادل التقارير والإحصاءات والمطبوعات والمنشورات والدراسات دوريًّا، بالإضافة إلى أي مجالات أخرى قد تتفق عليها الهيئة والمؤسسة مستقبلًا.