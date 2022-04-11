اخبار الخليج – لأول مرة «9947» عدد الدعاوى الجارية في جميع المحاكم

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المجلس الأعلى للقضاء عن أحدث إحصائيات المحاكم في مارس 2022 حيث بلغت عدد الدعاوى الجارية في جميع المحاكم «9947» دعوى، وقال المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بان ذلك يعد إنجازا كبيرا ورقما قياسيا ولأول مرة في عدد الدعاوى الجارية في جميع درجات المحاكم.

وأشار إلى أن المجلس يتابع شهريا مؤشرات الأداء التي تتضمن عدد الدعاوى الجديدة وعدد الدعاوى المحسومة والجارية لجميع درجات المحاكم المدنية والشرعية والجنائية والتجارية والعمالية، مؤكدا على أن اعتماد قياس مؤشرات أداء المحاكم يسمهم في الكشف عن الواقع القضائي وتقييم كل مرحلة ومدى تقدمها في الإجراءات القضائية من أجل تحسين الأداء القضائي.

وأضاف البوعينين بأن هذه الإحصائية الجديدة تعد احرازا لتقدم المجلس الأعلى للقضاء وسعيه لتحقيق أهداف المبادرات التطويرية في العمل القضا​ئي وتطلعات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 في التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد حفظه الله ورعاه وانطلاقا من توجيهات سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إطار تطوير المنظومة القضائية، مؤكدا على أن مبادرات المجلس الاعلى للقضاء التطويرية في العمل القضائي ترتكز على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، يتمثل الأول في رفع كفاءة الإجراءات وجودة الأحكام القضائية والثاني في تنمية الكفاءات القضائية البحرينية وتأهيلها المستمر والثالث في تحقيق احتياجات ورضا المتقاضين.