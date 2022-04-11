اخبار الخليج – المستشفى العسكري يحقق نسبة تطابق المواد بنسبة تصل إلى 100% في الربع الاول من العام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - حققت الخدمات الطبية الملكية في عملية الجرد والتدقيق والتي تم تنفيذها من قبل قسم المراقبة والتدقيق في إدارة الخدمات الطبية الملكية على مستودعات الأدوية والجراحة والمواد العامة والصيدليات التابعة لها، نتائج عالية في الربع الأول من عام 2022، حيث بلغ معدل نسبة تطابق المواد الصحيحة في صيدليات المستشفى العسكري 98.3%، فيما بلغ معدل نسبة تطابق المواد الصحيحة في المستودعات الرئيسية 99.1% علما أن بلغت نسبة التطابق في مستودع الأدوية 100%.

وفي مستودع المواد الجراحية 99.5%، وفي مستودع المختبرات 99.4%، وفي مستودع الأجهزة الطبية والمطبخ 100% ونسبة التطابق في صيدلية العيادات الخارجية 99.4% وصيدلية الطب الخاص 99.8% وصيدلية الأسنان 100% والصيدلية الرئيسية (1)94.8% والصيدلية الرئيسية (2) 97.4%.

وأشاد قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة بهذه النتائج المشرفة، مبينا أنها بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به شعبة الصيانة والتزويد الطبي والتي تتبع لها هذه الأقسام.

وأضاف البوفيسور: «تكمن الفائدة من عملية الجرد في ضمان استمرارية توفر المواد في المستودعات والصيدليات وعدم نفاذها، الى جانب توفير التكاليف عن طريق تقليل التكاليف غير الضرورية المرتبطة بالمخزون الزائد وانتهاء صلاحية المواد وضمان الطريقة المناسبة والصحيحة في التعامل مع المواد من ناحية طلب المواد وتخزينها والتأكد من سلامة القيود التي تخص المواد».