وزير خارجية روسيا يفاجئ الجميع: العملية العسكرية في أوكرانيا تستهدف أمريكا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن العملية العسكرية في أوكرانيا تهدف لإنهاء هيمنة أمريكا على العالم، مؤكدًا أنه لا توقف للعمليات العسكرية في أوكرانيا قبل الجولة المقبلة من المحادثات.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستعامل الغرب بالمثل ولديها قائمة بشخصيات غربية غير مرغوب فيها، وأن القائمة ستتوسع بشكل دوري.

فيما كشفت المفوضية الأوروبية، عن إضافة ٢٠ شركة طيران روسية لقائمة السلامة الجوية بسبب عدم تلبيتها معايير السلامة الدولية.

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وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي سيحدث “عاجلا أم آجلا”، وأن المعارك ستتصاعد وتيرتها في إقليم دونباس خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن موضوع العقوبات ضد روسيا سيبقى مطروحا بشكل دائم على الطاولة، مؤكدًا أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم سبل تعزيز المساعدات للشعب الأوكراني.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزراء أوروبيون، أن المفوضية تعد مقترحات لحظر النفط الروسي رغم عدم وجود اتفاق، مشيرًا إلى أن العقوبات على روسيا ستكون دائما على طاولة البحث.