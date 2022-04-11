المتحف الوطني.. يفعل برنامج "أرومة" في رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - 09-10-1443 02:54
صدى تبوك – متابعة
أطلق المتحف الوطني السعودي أنشطة وفعاليات برنامج “أرومة”؛ الذي يقدم لزواره تجربة ثقافية فريدة، عبر ثلاثة برامج: حرفة وإرث، وليالٍ رمضانية، وسوق رمضان، وتستمر حتى 15 أبريل الجاري .
ويضم برنامج “حرفة وإرث” ورشة “حرفة صناعة السبح”، والتي تتناول تاريخ حاضر هذه الصنعة، واستعراض خطوات تكوينها ومراحل تطور صناعتها؛ إضافةً إلى ورشة “حرفة فن الزخرفة على الخشب”، للتعريف بالمهارات الضرورية لإتقان هذا الفن، وعرض النقوش والزخارف المختلفة المستعملة في النجارة .
ويجهز “ليالٍ رمضانية” رحلة مكفولة بالتفاعل والثقافة، بعد مرور الزائر بالقاعات الـ 8 في المتحف الوطني السعودي، متزودًا بأسئلة تتعلق بكل قاعة، وعند الإجابة عليها ينتقل للتي تليها، حيث يبدأ من قاعة الإنسان والكون، والممالك العربية، مرورًا بعصر ما قبل الإسلام، والبعثة النبوية، والإسلام والجزيرة العربية، ثم الدولة السعودية الأولى والثانية، وتوحيد المملكة، وانتهاء بالحج والحرمين الشريفين .
ويأتي برنامج “سوق رمضان” بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، لاحتضان المنتجات والأكلات والملبوسات المتعلقة بشهر رمضان، في سبيل دعم واحتواء القدرات الوطنية .
وعلى صعيد متصل، تتواجد “فرقة قرقيعان سعودية” والتي حازت تفاعل الحضور معها عبر الأهازيج والطبول .
يذكر أن برنامج “أرومة” انطلق مطلع العام الجاري 2022م، تعزيزًا لعناصر الثقافة السعودية، وخلق محتوى معرفي مغاير؛ تتفاعل معه كافة شرائح المجتمع، فيما يفتح المتحف أبوابه للزوار في رمضان؛ خلال أيام السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 10 صباحًا إلى 3 مساءً، ومن 9 مساءً إلى 1 صباحًا، والخميس من الساعة 10 صباحًا إلى 3 مساءً، ومن 10 مساءً إلى 2 صباحًا، ويوم الجمعة يغلق صباحًا ويفتح من الساعة 10 مساءً إلى 2 صباحاً، بينما يغلق يوم الأحد .
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