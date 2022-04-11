شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأة وتحرير 53 مخالفة في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء جولاتها الرقابية الميدانية على الأسواق والمحال التي لها علاقة بالصحة العامة وتقع تحت مسؤوليتها في شهر رمضان المبارك، على فترتين صباحية وأخرى مسائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية.

وأسفرت هذه الجولات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك عن إغلاق منشأة وتحرير 53 مخالفة،طبِقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وأكدت بلدية رفحاء استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.