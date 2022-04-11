شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 124 ألف بلاغ لتحسين المشهد الحضري بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عالجت أمانة محافظة جدة 124.657 بلاغاً، استهدفت عناصر تحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء في المدينة خلال العام الماضي 2021م، والتي شملت: النظافة العامة، والحواجز الخرسانية، والإنارة، والأرصفة، والطرق المتهالكة، وذلك نتيجة لمساهمة السكان والزوار في الإبلاغ عن الملاحظات، عبر مشاركتهم في حملة صور وأرسل من خلال تطبيق "بلدي".

وأوضحت الأمانة أن الجهود الميدانية لتحسين المشهد الحضري خلال العام الماضي، أسفرت عن معالجة 37.901 بلاغاً متعلقاً بالأرصفة والطرقات، كما تمكنت الأمانة من معالجة 25.571 بلاغاً عن أعمدة الإنارة.

وأضافت أن جهود تحسين المشهد الحضري شملت أعمال النظافة العامة ومعالجة الحواجز الخرسانية، حيث نتج عنها مباشرة 17.355 بلاغاً عن مخلفات البناء والهدم، و 1.684 بلاغاً عن الحواجز الخرسانية، بالإضافة لمباشرة 42.146 بلاغاً لمعالجة وضع الحاويات، مثمنةً مساهمة السكان والزوار الفعالة في تحسين المشهد الحضري من خلال الإبلاغ عن عناصر التشوه البصري.