المرور: 3 حالات يسمح فيها بتحريك السيارة قبل وصول نجم

أوضح المرور عبر حسابه في تويتر الحالات التي يسمح فيها بتحريك المركبة بعد وقوع الحادث قبل وصول فريق نجم. وجاءت الحالات كالتالي: 1- إذا كان الحادث بسيطا وقام أحد الأطراف بتصوير المركبات في موقع الحادث. 2- يمكن لأطراف الحادث الإبلاغ ثم تحريك المركبة وتجنيبها بقرب موقع الحادث لحين وصول موظف نجم. 3- عندما يكون موقع المركبات المشتركة في الحادث يشكل خطرًا على السلامة العامة أو يعرقل حركة السير.



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