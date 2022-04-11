شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء روحانية من ساحات المسجد النبوي قبل موعد الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عزّزت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها البشرية والتقنية لمواكبة توافد المصلين خلال أوقات الصلوات, وتنظيم سفر إفطار الصائمين, وتهيئة كافة الخدمات والأعمال التشغيلية الاعتيادية لينعم المصلين بالراحة والطمأنينة.

ورصدت عدسات الكاميرا أمس مشاهد توافد المصلين إلى أبواب المسجد النبوي, وجهود الإرشاد والتوعية التي يقدمها الكادر الميداني من منسوبي كافة الجهات الحكومية والمتطوعين, واصطفاف الصائمين على موائد الإفطار في ساحات المسجد النبوي في لحظات خشوع إيمانية في آخر ساعة قبل موعد الإفطار.