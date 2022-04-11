محمد بن مسعود - الدمام - 09-10-1443 12:51 صدى تبوك – متابعة حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من المشاركة في الترويج للمُستحضرات المجهولة وغير المُسجلة عن طريق الإنترنت أو الهواتف الجوالة. وشددت الهيئة، على أن من يشارك في الترويج لتلك المستحضرات سيكون عرضة للمساءلة النظامية. ونوهت إلى أنها تقوم برصد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج لهذه المستحضرات، كما تقوم بمتابعة من يسوقها داخل المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء": مَن يُشارك في الترويج للمستحضرات المجهولة سيتعرض للمساءلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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