انفستكورب تطلق من ابوظبي أول صندوق للاستثمار في تقنية «بلوك تشين»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت انفستكورب اليوم إطلاقها من ابوظبي eLydian Lion، أول صندوق للاستثمار في تقنية «بلوك تشين» (تقنية سلسلة الكتل)، مقره في الخليج وهدفه الاستثمار عالمياً. وسيستثمر الصندوق، الذي سيديره مكتب انفستكورب في أبو ظبي، على نطاق عالمي مع التركيز على الشركات التي تقود التطور الرقمي.

وسيمكّن هذا الصندوق المستثمرين من الاستفادة من النمو السريع لتقنية الـ»بلوك تشين» التي تحتل صدارة التحول الرقمي في الاقتصاد العالمي. وسيستثمر الصندوق بشكل أساسي في شركات ناشئة تعمل داخل النظام البيئي للـ»بلوك تشين»، مثل البنى التحتية، ومنصات العملات والتمويل وتحليل البيانات.

تعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب، حازم بن قاسم:» إن تقديم أفكار استثمارية مبتكرة وجريئة لعملائنا، مدعومة بنهجنا الحريص والناجح، كان عنصرًا أساسيًا في نجاحنا على مدار العقود الأربعة الماضية. نملك سجلاً طويلاً في الاستثمار بالتكنولوجيا، وسنسخّر خبرتنا كشركة وانتشارنا العالمي للتأثير في هذا الحقل السريع النمو».

من جهته، قال غيلبرت كامينيتسكي، رئيس قسم الاستثمار في الشركات الخاصة التكنولوجية: «نعتقد أن تقنية بلوك تشين والنظام البيئي للأعمال المحيط بها، سيغيران كل جوانب اقتصادنا مثلما فعلت شبكة الإنترنت في العقد الأول من القرن ال٢١. لقد رأينا بالفعل قدرة بلوك تشين على التحول الى عنصر أساسي في الاسواق وحتى انشاء أسواق جديدة، مثل الصعود السريع لسوق الرموز غير القابلة للاستبدال، NFT، التي نما حجمها في غضون سنوات قليلة من أقل من مليار إلى أكثر من 40 مليار دولار. وسيدعم هذا الصندوق الجديد رواد الأعمال الخلّاقين من جميع أنحاء العالم الذين يطورون النظام البيئي لتقنية بلوك تشين ويحددون ما سيكون عليه الاقتصاد الرقمي في المستقبل».

جدير بالذكر أن هذا الصندوق مستقل ومكمل لـ «انفستكورب تكنولوجي بارتنرز»، الذراع الإستراتيجية الاستثمارية لانفستكورب التي تركز على الفرص التكنولوجية في السوق المتوسطة.