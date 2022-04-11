اخبار الخليج – معلمة تنتهج أسلوباً إبداعياً لتطوير قراءة 178 طالبة

محمد بن مسعود - الدمام - انتهجت المعلمة البحرينية نيلة مطر من مدرسة بلقيس الابتدائية للبنات أسلوباً إبداعياً أسهم في تطوير قراءة 178 طالبة، من خلال تطبيق نموذجي لفن التدريس بالقصة.
وقامت المعلمة بانتقاء وتوزيع سلسلة ممتعة ومتنوعة من القصص الرقمية والورقية، وتخصيص استمارة لتوثيق عدد القصص التي قرأتها كل طالبة في الشهر الواحد، وفي نهاية كل شهر يتم تقييمهن من خلال نصوص خارجية توضح مدى استفادتهن من القراءة، وبعدها يتم تكريم أفضل ثلاث طالبات في حفل بهيج.
وانعكس تطور مستوى الطالبات في اللغة العربية على ارتفاع تحصيلهن في جميع المواد التي تتخذ من اللغة الأم أساساً في تدريسها، فارتقت الكثيرات منهن إلى صدارة المتفوقات.
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