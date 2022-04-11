محمد بن مسعود - الدمام - 09-10-1443 12:29 صدى تبوك – متابعة أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 أبريل 2022، تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 751943 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 280 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 737482 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” عدم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبقى الإجمالي عند 9058 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 75 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: 130 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 280 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.