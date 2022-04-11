أمانة الشرقية تطرح مشاريع استثمارية (مجموعة حدائق ومنتزهات) تستهدف 40 منتزهاً بمساحة 3 ملايين م2 لدعم مبادرة السعودية الخضراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن طرح مجموعة جديدة من المواقع للحدائق والمنتزهات العامة والخدمات المساندة والألعاب والمرافق الخدمية وحقوق التسمية والرعايات لدعم مبادرة السعودية الخضراء، ولخدمة أهالي المنطقة، والارتقاء بالخدمات البيئية وزيادة الرقعة الخضراء.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عوده العرادي، بأن طرح هذه المواقع تأتي امتداداً لجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة المنطقة الشرقية في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات، مشيرا الى أنه بلغ إجمالي عدد المنتزهات والحدائق المطروحة 11 موقعاً بمساحة تقارب نصف مليون متر مربع، لافتا الى أن الأمانة تستهدف 40 حديقة ومنتزهاً عاماً، بمساحة 3 ملايين متر مربع، وبنسب بناء محدودة لضمان أكبر مساحة للزوار والمتنزهين، مما يعزز من عناصر جودة الحياة والاستدامة المالية ويسرع من تطوير المنتزهات العامة ومدة العقود الاستثمارية تبدأ من 25 سنة وقابلة للتمديد.

وقال: تعتبر هذه الفرص ضمن أكثر من 207 فرصة استثمارية تم طرحها من قبل الأمانة، حيث تمتد بعض هذه الفرص إلى 50 سنة مما يحفز المستثمرين ويرفع من شهيتهم وجاذبية الاستثمارات بالأمانة، وتم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط ومدة الاعفاء تصل حتى 10٪ من اجمالي مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع شهية المستثمرين.

وأضاف م. حمدان العرادي، أن هذه الفرص تأتي أيضا امتداداً لجهود الأمانة من خلال طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.

ودعا المهندس حمدان العرادي المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة الأول من نوعه أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.