شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لإطلاق الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أداة تعبئة موارد مبتكرة ومستدامة وموافقة للشريعة الإسلامية

- يساهم في فتح قنوات جديدة لحشد التمويل الخيري الإسلامي دعمًا لملايين المشردين قسرًا

وقعت وكالة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع ذراع البنك الإسلامي للتنمية المعني بالحد من الفقر، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، اتفاقيةً لإطلاق "الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين" ليكون أداة تعبئة موارد مبتكرة ومستدامة وموافقة للشريعة الإسلامية من شأنها فتح قنوات جديدة لحشد التمويل الخيري الإسلامي دعمًا لملايين المشردين قسرًا.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت بلغ فيه التشريد القسري مستويات غير مسبوقة وأضحى أزمة إنسانية وإنمائية عالمية حادة تتطلب تحركا دوليا مكثفا وشاملا وتعاونيا.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجموعة البنك، د. محمد سليمان الجاسر: "لقد زادت الاحتياجات المتعلقة بالتشريد القسري إلى مستويات قياسية، ولا تزال في ازدياد. ولا تستطيع أي مؤسسة تحمّل هذا العبء وحدها. ويجب علينا أن نعزز الشراكات القائمة وأن نبحث عن حلول مبتكرة لمحنة المشردين قسرًا." وأضاف قائلًا: "نحن نعتز بشراكتنا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ونثق بأن جهودنا المشتركة ستوفّر الآليات اللازمة لمساعدة المحتاجين."

وهذه المبادرة نابعة من مهمتي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي تهدف إلى تقديم الدعم بفعالية وكفاءة وعلى نحو قابل للتنبؤ للبرامج والمشاريع الموجّهة للاجئين والمشردين داخليا والمجتمعات المضيفة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي المنطقة التي يخرج منها ويفد إليها أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "يتواصل خروج الملايين من ديارهم قسرًا بسبب الحروب والعنف والاضطهاد والتمييز، وهم يحتاجون إلى دعمنا ويستحقونه. ومن شأن المصادر المبتكرة للتمويل الإسلامي الاجتماعي، من قبيل هذه الاتفاقية الرائدة مع البنك الإسلامي للتنمية، تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من مد اللاجئين وغيرهم من المشردين قسرًا بما يلزمهم من الحماية والمساعدة للعيش في ظروف أفضل وأكرم". وأضاف قائلا: "نحن ممتنون لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية على دعمه المتواصل وشراكته المستمرة. وستجلب هذه المبادرة الرائدة دعمًا ماليا في غاية الأهمية لتلبية الحاجات الماسة للمشردين قسرًا".

وتمثل اتفاقية إطلاق الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين خطوة مهمة نحو تنويع مصادر حشد التمويل الإنساني وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية. وسيسعى الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين إلى تعبئة تمويل إضافي لدعم البرامج والعمليات الإنسانية في أوضاع التشريد القسري في مختلف القطاعات.