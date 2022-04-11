اخبار الخليج – «العلوم التطبيقية» تواصل التميز عالمياً بتصنيفها في المرتبة 101-150 في تصنيف كيو إس العالمي حسب الحقل المعرفي الفنون والتصميم

محمد بن مسعود - الدمام - تحتفي جامعة العلوم التطبيقية بإنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها المتميزة، حيث تم تصنيفها في المركز 101-150 كواحدة من أفضل الجامعات في العالم في حقل الفنون والتصميم، بناءً على الإصدار الثاني عشر من تصنيف كيو إس العالمي للجامعات حسب الحقل المعرفي والذي نشر بتاريخ 6 أبريل 2022 من قبل مؤسسة كيو إس العالمية.

وبهذا الإنجاز تكون جامعة العلوم التطبيقية الجامعة البحرينية الوحيدة التي تدخل هذا التصنيف العالمي لتنافس جامعات عالمية عريقة وتنجح في حصد مركز متقدم يعتبر إضافة نوعية لمسيرتها الأكاديمية الحافلة بالإنجازات والتطور على مختلف المستويات.

وتصنيف كيو إس العالمي للجامعات حسب الحقل المعرفي عبارة عن تحليل مقارن مستقل لأداء 15200 برنامج جامعي فردي، يدرس فيها طلاب من 1543 جامعة في 88 موقعًا عبر أنحاء العالم، ويشمل 51 تخصصًا أكاديميًا. ويمثل هذا التصنيف جزءا من حقيبة تصنيفات كيو إس العالمية للجامعات الذي تنشر نتائجه سنويا، وهي النتائج التي تم الرجوع لها أكثر من 147 مليون مرة في عام 2022 على موقع TopUniversities.Com وتم تغطيتها في وسائل الإعلام والمؤسسات المختلفة 96000 مرة.

وجاءت نتائج جامعة العلوم التطبيقية متميزة في المعايير التي اعتمد عليها التصنيف ففي معيار السمعة الأكاديمية سجلت الجامعة أفضل أداء على مستوى مملكة البحرين في حقل الفنون والتصميم، بـ 56.5 نقطة، أما فيما يتعلق بمعيار السمعة بين أرباب العمل، فقد حصلت الجامعة على 68 نقطة.

وبهذا الإنجاز أعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور غسان عواد عن بالغ سرور بتصنيف الجامعة المتميز الذي يؤكد على قوة الجامعة وجودة برامجها الأكاديمية ومخرجاتها التعليمية، مشيراً إلى أن قدرة برنامجي التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي على المنافسة في هذا التصنيف العالمي، والتقدم إلى مراتب متقدمة من بين أفضل الجامعات في العالم يعتبر دليلاً على أن جامعة العلوم التطبيقية جامعة عالمية بكافة المقاييس والمعايير، خاصة وأنها صُنفت في المركز 22 عربياً بتصنيف كيو إس للجامعات العربية، وفي المركز 591-600 عالمياً بحسب تصنيف كيو إس العالمي، كما أنها الجامعة البحرينية الوحيدة الحاصلة على ترتيب أربع نجوم من هذا التصنيف.

وتقدم رئيس الجامعة بالشكر إلى مجلس التعليم العالي والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وهيئة جودة التعليم والتدريب على جهودهم المبذولة لدعم الجامعات البحرينية، وتطوير التعليم العالي في البحرين.

من جانبه عبر الأستاذ الدكتور أيمن الضمور القائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققته الكلية، مؤكداً أن ذلك يثبت أن برامج الكلية تحظى بثقة عالية من قبل جميع المعنيين بما في ذلك الطلاب وأرباب العمل، وهو ما يعزز من سمعة خريجي الجامعة في سوق العمل، خاصة وأن الجامعة صنفت من بين أفضل 550 جامعة على مستوى العالم في تصنيف كيو إس لمدى قابلية توظيف الخريجين لسنة 2022 – Graduate Employability Rankings 2022.

ختاماً؛ أكد القائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم أن هذا النجاح هو ثمرة جهود أعضاء هيئة التدريس في قسم التصميم والفنون، متقدماً بالشكر إلى إدارة الجامعة ممثلة بالأستاذ الدكتور وهيب الخاجة، رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور غسان فؤاد عواد، رئيس الجامعة، على كافة الدعم المقدم للكلية للوصول إلى هذا التصنيف المتميز.