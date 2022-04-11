اخبار الخليج – جلالة الملك يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس التونسي

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – «العلوم التطبيقية» تواصل التميز عالمياً بتصنيفها في المرتبة 101-150 في تصنيف كيو إس العالمي حسب الحقل المعرفي الفنون والتصميم

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