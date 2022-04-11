تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 205 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 11 أبريل 2022، تراجعا بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مستهل تعاملات اليوم ، إلى 234.28 ريال (62.48 دولار).
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في السعودية، اليوم الاثنين إلى نحو 205 ريال (54.67 دولار).
وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، مستهل التعاملات، إلى 175.71 ريال (46.86 دولار).
سجل سعر جرام الذهب الاقتصادي عيار 14 في السعودية اليوم نحو 136.66 ريال (36.44 دولار).
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وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، مستهل التعاملات ، نحو 7286 ألف ريال (1943 دولارًا).
كما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في السعودية ، اليوم (8 جرامات من عيار 21)، مستهل التعاملات، نحو 1640 ريالا (437.34 دولار).
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