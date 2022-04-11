محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الأمن السعودي عن وفاة طالب يبلغ من العمر 15 عاما جراء مشاجرة مع طالب آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة في الحادثة.
وقال الأمن العام في بيان له: «باشرت شرطة محافظة جدة بلاغا عن وقوع مشاجرة بين طالبين في إحدى المدارس المتوسطة».
وأردف الأمن العام في بيانه قائلا إن الطالبين يبلغان من العمر 15 عاما وأنها أسفرت عن وفاة أحدهما.
وختم الأمن بيانه بالقول: «تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحادثة وإحالتها لجهة مختصة»، وفقا للبيان.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – السعودية.. مشاجرة بين طالبين تودي بحياة أحدهما والأمن يُعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.