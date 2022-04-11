اخبار دوليه – السعودية.. مشاجرة بين طالبين تودي بحياة أحدهما والأمن يُعلق

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الأمن السعودي عن وفاة طالب يبلغ من العمر 15 عاما جراء مشاجرة مع طالب آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة في الحادثة.

وقال الأمن العام في بيان له: «باشرت شرطة محافظة جدة بلاغا عن وقوع مشاجرة بين طالبين في إحدى المدارس المتوسطة».

وأردف الأمن العام في بيانه قائلا إن الطالبين يبلغان من العمر 15 عاما وأنها أسفرت عن وفاة أحدهما.

وختم الأمن بيانه بالقول: «تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحادثة وإحالتها لجهة مختصة»، وفقا للبيان.