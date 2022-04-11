رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على 8 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة يمتد تأثيرها لتشمل منطقة القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.