شكرا لقرائتكم خبر عن 49 متطوع يشاركون بدورة "تعظيم البيت الحرام" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية ، بالتعاون مع وكالة الخدمات الاجتماعية و التطوعية ، أمس ، دورة تدريبية بعنوان "تعظيم البيت الحرام" ، بمشاركة 49 متطوع بالمسجد الحرام ، وذلك ضمن مسار التدريب الموسمي.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية أحمد بن عيد الوذيناني أن الإدارة تواصل تقديم عددٍ من الدورات، لتطوير العملية التدريبية والمنظومة العملية داخل الحرمين الشريفين.