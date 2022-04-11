اخبار الخليج – «البحرين التخصصي» بعيادات الرفاع يكشف عن مجموعة من حزم جديدة و استشارات طبية مجانية

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المدير الإداري بعيادات الرفاع التابعة لمستشفى البحرين التخصصي السيد ناصر الهاشمي أن العيادة طرحت مجموعة من حزم الخدمات الطبية المتميزة الجديدة والمقدمة بمقر العيادة في منطقة الرفاع الغربي، مؤكدا أن هذه الحزم تعد فرصة متاحة امام جميع الجهات الحكومية والخاصة والهيئات والشركات الكبرى وكافة المؤسسات بالمملكة للاستفادة منها لموظفيها ومنتسبيها كجزء من الرعاية الصحية المقدمة لهم.
وأوضح إن الخدمات الطبية الجديدة تضم 9 باقات طبية مهمة لفحوصات القلب الشاملة والأساسية وفحوصات السكري والتهاب المفاصل وفحوصات الفيتامينات والغدة الدرقية وصحة البروستات.
وذكر الهاشمي ان العروض الصحية للباقة الأولى -باقة فحوصات القلب الأساسية-تتضمن استشارة طبية مجانية، وعمل 13 فحص، وهم علامة مخاطر القلب (6)، فحص الدهون (8)، علما ان النتائج تظهر خلال 24 ساعة وتتطلب تلك الفحوصات الصيام من 10-12 ساعة، وهي بقيمة 25 دينار بحريني.
واشار الى المجموعة الثانية من الفحوصات وهي فحوصات القلب الشاملة وتشمل (68) فحص، مع إستشارة طبية مجانية بقيمة 31 دينار بحريني، وتضم الفحوصات علامة مخاطر القلب (6)، تحري داء السكري (2)، فحص الغدة الدرقية (3)، فحص نقص الحديد (3)، فحص الدهون (8)، فحص الكلى (6)، فحص الكبد (11)، فحص الهموسيستين، الصبغة الدموية الشاملة (28)، وتظهر النتائج خلال 24 ساعة و يتطلب الصيام لمدة من 10 الى 12 ساعة.
وذكر ان العيادة خصصت ثلاث باقات لفحص السكري، الاولى تشمل فحوصات السكري (أ)،وتتضمن (8) فحوصات مع إستشارة طبية مجانية، وهم تحليل السكر العشوائي، تحليل سكر الصائم، الهيموجلوبين السكري، الكرياتينين، تحليل أنزيم الكبد ALT ، الكولسترول الكلي، تحليل إنزيم الكبدAST، فحص الكهارل، والنتائج تظهر خلال 24 ساعة، وتتطلب تلك الفحوصات الصيام من 10 الى 12 ساعة، وتكلفة هذه الباقة 10 دينار بحريني.
وتشمل الباقة الثانية لفحوصات السكري (ب)، (68) فحص، وهم فحوصات السكري (4)، فحوصات الغدة الدرقية (3)، فحوصات الكبد (11)، فحوصات الدهون (8)، فحوصات الكلى (9)، فحوصات نقص الحديد (3)، فحص الكهارل(2) مع تعداد الدم الهيموجلوبين (28)، وتظهر النتائج خلال 24 ساعة ويتطلب الصيام من 10 الى 12 ساعة مع استشارة طبية مجانية بقيمة 21 دينار بحريني.
والباقة الاخيرة لفحوصات السكري (ت)، تشمل (72) فحص مع إستشارة طبية مجانية، بقيمة 27.5 دينار بحريني، وتضم فحوصات السكر (4)، فحوصات الغدة (3)، فحوصات الكبد (11)، فحوصات الدهون (8)، فحوصات الكلى (9)، فحوصات نقص الحديد (3)، فحص الكهارل(2)، فحوصات البنكرياس (2)، تعداد الدم الهيموجلوبين (28)، فحص الإنسولين، فحص الببتيد سي، والنتائج تظهر خلال 24 ساعة ويتطلب الصيام لمدة من 10 الى 12 ساعة.
طبية مجانية، بقيمة 21 دينار بحريني، وهم فحص مستضد البروستات النوعي، فحص التستوستيرون، مخطط البول وتظهر النتائج خلال 24 ساعة.
الى جانب ذلك، قال الهاشمي ان باقة التهاب المفاصل الأساسية تضم (64) فحص، بقيمة 22 دينار، مع إستشارة طبية مجانية، أبرزها فحوصات التهاب الكبد (11)، فحوصات الدهون (8)، فحوصات الكلى (6)، فحوصات نقص الحديد (3)، فحوصات الغدة الدرقية (3)، فحوصات السكر (2)، مستوى البروتين المتفاعل سي، عامل الروماتويد، الاجسام المضادة للنوى فحص تعداد الدم الهيموجلوبين (28) وتظهر النتائج خلال 24 ساعة و يتطلب الصيام من 10 الى 12 ساعة.
وأضاف «هناك باقة فحوصات الفيتامينات، وتتضمن هذه الباقة ثلاث فحوصات واستشارة طبية مجانية وقيمتها 21 دينار، وهم فحص فيتامين (د)، فيتامين (ب 12)، و فيتامين (ب 9) حمض الفوليك والنتائج خلال 24 ساعة».
وآخر باقة، شملت فحوصات الغدة الدرقية، تضمنت ثلاث فحوصات طبية وهي «ثلاثي يود الثيرونين الحر، هرمون الغدة الدرقية الحر والهرمون المنبة للغدة الدرقية وتظهر النتائج خلال 24 ساعة بقيمة 17 دينار.
تجدر الاشارة الى ان الحزم الصحية والفعاليات وبرامج الفحص الطبي التي تطلقها عيادة الرفاع التابعة لإدارة مستشفى البحرين التخصصي واحدة من ضمن مجموعة من الفعاليات الصحية التي تنظمها العيادة في مواصلة لجهود نشر الوعي الصحي في المجتمع والتي تهدف الى الاكتشاف والتشخيص المبكر عن الأمراض وتقديم العلاج المناسب للحالات المكشف عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «البحرين التخصصي» بعيادات الرفاع يكشف عن مجموعة من حزم جديدة و استشارات طبية مجانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.