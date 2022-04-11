اخبار الخليج – «البحرين التخصصي» بعيادات الرفاع يكشف عن مجموعة من حزم جديدة و استشارات طبية مجانية

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المدير الإداري بعيادات الرفاع التابعة لمستشفى البحرين التخصصي السيد ناصر الهاشمي أن العيادة طرحت مجموعة من حزم الخدمات الطبية المتميزة الجديدة والمقدمة بمقر العيادة في منطقة الرفاع الغربي، مؤكدا أن هذه الحزم تعد فرصة متاحة امام جميع الجهات الحكومية والخاصة والهيئات والشركات الكبرى وكافة المؤسسات بالمملكة للاستفادة منها لموظفيها ومنتسبيها كجزء من الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وأوضح إن الخدمات الطبية الجديدة تضم 9 باقات طبية مهمة لفحوصات القلب الشاملة والأساسية وفحوصات السكري والتهاب المفاصل وفحوصات الفيتامينات والغدة الدرقية وصحة البروستات.

وذكر الهاشمي ان العروض الصحية للباقة الأولى -باقة فحوصات القلب الأساسية-تتضمن استشارة طبية مجانية، وعمل 13 فحص، وهم علامة مخاطر القلب (6)، فحص الدهون (8)، علما ان النتائج تظهر خلال 24 ساعة وتتطلب تلك الفحوصات الصيام من 10-12 ساعة، وهي بقيمة 25 دينار بحريني.

واشار الى المجموعة الثانية من الفحوصات وهي فحوصات القلب الشاملة وتشمل (68) فحص، مع إستشارة طبية مجانية بقيمة 31 دينار بحريني، وتضم الفحوصات علامة مخاطر القلب (6)، تحري داء السكري (2)، فحص الغدة الدرقية (3)، فحص نقص الحديد (3)، فحص الدهون (8)، فحص الكلى (6)، فحص الكبد (11)، فحص الهموسيستين، الصبغة الدموية الشاملة (28)، وتظهر النتائج خلال 24 ساعة و يتطلب الصيام لمدة من 10 الى 12 ساعة.

وذكر ان العيادة خصصت ثلاث باقات لفحص السكري، الاولى تشمل فحوصات السكري (أ)،وتتضمن (8) فحوصات مع إستشارة طبية مجانية، وهم تحليل السكر العشوائي، تحليل سكر الصائم، الهيموجلوبين السكري، الكرياتينين، تحليل أنزيم الكبد ALT ، الكولسترول الكلي، تحليل إنزيم الكبدAST، فحص الكهارل، والنتائج تظهر خلال 24 ساعة، وتتطلب تلك الفحوصات الصيام من 10 الى 12 ساعة، وتكلفة هذه الباقة 10 دينار بحريني.

وتشمل الباقة الثانية لفحوصات السكري (ب)، (68) فحص، وهم فحوصات السكري (4)، فحوصات الغدة الدرقية (3)، فحوصات الكبد (11)، فحوصات الدهون (8)، فحوصات الكلى (9)، فحوصات نقص الحديد (3)، فحص الكهارل(2) مع تعداد الدم الهيموجلوبين (28)، وتظهر النتائج خلال 24 ساعة ويتطلب الصيام من 10 الى 12 ساعة مع استشارة طبية مجانية بقيمة 21 دينار بحريني.

والباقة الاخيرة لفحوصات السكري (ت)، تشمل (72) فحص مع إستشارة طبية مجانية، بقيمة 27.5 دينار بحريني، وتضم فحوصات السكر (4)، فحوصات الغدة (3)، فحوصات الكبد (11)، فحوصات الدهون (8)، فحوصات الكلى (9)، فحوصات نقص الحديد (3)، فحص الكهارل(2)، فحوصات البنكرياس (2)، تعداد الدم الهيموجلوبين (28)، فحص الإنسولين، فحص الببتيد سي، والنتائج تظهر خلال 24 ساعة ويتطلب الصيام لمدة من 10 الى 12 ساعة.