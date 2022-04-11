اخبار الخليج – «الصحة»: البحرين ليست من ضمن الدول التي استلمت شحنات من الشكولاته الملوثة بالسالمونيلا

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بأن وطبقاً للشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية (الإنفوسان) بأن مملكة البحرين ليست من ضمن إطار الدول التي تلقت إنذارات تحذيرية بشأن وجود شحنات من الشوكولاته المشتبه بتلوثها ببكتيريا السالمونيلا، حيث تم مواصلة العمل في ضوء التبادل السريع للمعلومات فيما يتعلق بسلامة الاغذية على متابعة هذا الموضوع مع كافة الجهات الصحية المختصة بهدف إستمرار التأكد والتحقق من عدم وجود هذا المنتج «البريطاني/ البلجيكي المنشأ « بالأسواق المحلية وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الجميع.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق بأن النوع الذي يتوافر حالياً في الأسواق هو من بلد منشأ آخر وتتم مراقبته في المملكة من قبل قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصة العامة وذلك من أجل التأكد من ضمان مطابقته للوائح والإشتراطات الصحية المعتمدة.

وتؤكد وزارة الصحة بأن إدارة الصحة العامة تقوم بمتابعة جميع البلاغات الدولية والمعلومات الفنية الصادرة حول إحتمالية تلوث منتج كندر سبرايز ماكسي ببكتيريا السالمونيلا والمصنع في بلجيكا، حيث قام قسم سلامة مراقبة الأغذية بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الرقابية والتأكد من المنتج بالتشغيلات المحذر عنها. في حين أكدت (الأنفوسان) التي تقوم بمهام تبادل المعلومات بين السكان حول العالم وحالات الطواريء المرتبطة بالأغذية المتداولة دولياً بعدم تواجد هذا المنتج في الاسواق المحلية البحرينية.