اخبار الخليج – «الصحة» و«التجارة» تغلقا مستودع أغذية في العاصمة بعد ضبطه بتعبأة المواد الغذائية بدون ترخيص

محمد بن مسعود - الدمام - كشف قسم مراقبة الأغذية بادارة الصحة العامة صباح اليوم عن ضبط مخزن يقوم بتعبئة مواد غذائية وتغيير تواريخ صلاحيتها من غير ترخيص تجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزاره التجاره، حيث تم غلق المكان غلقا إداريا.

وتبين أثناء الزيارة وجود مواد غذائية كبيرة منتهية الصلاحية، وكذلك وضع المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة، حيث وجدت ظروف التخزين غير مناسبة وغير مستوفية لاشتراطات مستودعات الاغذية الجافة وفي محل موبوء بالقوارض والحشرات.

وبعد غلق المكان من قبل مأموري الضبط القضائي بوزارتي الصحة والتجارة، تم التحفظ على المواد الغذائية لحين استكمال الإجراءات القانونية والادارية.