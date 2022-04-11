الصين تسجل 1184 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية، 1184 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ 165577، فيما لم يسجل أي حالة وفاة جديدة ليظل العدد عند 4638.

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