محمد بن مسعود - الدمام - سجلت كوريا الجنوبية 90 ألفا و 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 15 مليونا و 424 ألفا و 598 إصابة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

كما سجلت البلاد 258 وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و 679 وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.