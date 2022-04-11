بدء سريان قرار 7 آلاف ريال حداً أدنى لراتب أطباء الأسنان والصيادلة للاحتساب في نسب التوطين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يدخل قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة حيز التنفيذ اليوم الإثنين 11 أبريل 2022 الموافق 10 رمضان 1443هـ.

وينص التعديل على تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في المهنتين بـ7 آلاف ريال.

ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهن طب الأسنان.

واشترط القرار حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، في حين لا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

كما ينص الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة، على أن هذا القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية، كما اشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، في حين لا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

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ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين مهنة طب الأسنان عبر الرابط، وكذلك الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين مهنة الصيدلة عبر الرابط.