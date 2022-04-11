شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمر بالمعروف" تفعل برنامج "الصيام جُنة" برنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رنيه خطة البرامج التوعوية لشهر رمضان المبارك في الأسواق والمجمعات التجارية.

وقد قدم البرنامج (الصيام جُنة) وذلك من خلال الحضور الميداني، وعرض اللوحات التوعوية في الشاشات الإلكترونية في المجمعات التجارية والأسواق، والتي تبث رسائل توعوية عن فضل الصيام وعظم هذه الشعيرة المباركة وفضل شهر رمضان المبارك، وفضائل الأعمال وتذكير المجتمع بأهمية استثمار موسم الشهر الفضيل.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري. الذي أكّد على بذل مزيد من الجهد في تنفيذ الخطط التوعوية في المواسم الدينية والتي تحقق أهداف رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحث الهيئات بالمنطقة على تفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.