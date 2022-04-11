ألمانيا تسجل 30789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 22 مليونا و677986 بعد تسجيل 30789 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 131728 بعد تسجيل 13 وفاة جديدة.

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