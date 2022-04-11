شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة (80) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (49)، وذلك بمقر الكلية بالعيينة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فيَّاض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح الحضيف.

وفور وصول سموه عُزِف السلام الملكي، عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح الحضيف كلمةً عبر فيها عن شكره وتقديره لرعاية سمو نائب وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة (80)، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (49)، ومشاركة الخريجين فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية.

مشيراً بأن الخريجين نهلوا من مختلف المعارف المدنية والعسكرية، وأصبحوا على أتم الجاهزية والاستعداد ليكونوا قادة صفوف النزال، ورجالاً يُعتمدُ عليهم في ساحات الوغى والقتال، باذلين دماءهم دون مقدسات أمتهم، ليلحقوا بأسلافٍ لهم تخرجوا من هذا العرين، فكانوا نعم رجال قواتنا المسلحة طيلة خدمتهم العسكرية سلمًا وحربًا.

مضيفاً بأن هذه الدورة ضمت طلبة من مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية اليمن، وجمهورية موريتانيا.

بعد ذلك جرى العرض العسكري، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم سموه الطلبة المتفوقين، كما تسلَّم سمو نائب وزير الدفاع هدية تذكارية من قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عُزف السلام الملكي.حضر الحفل معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري، ومعالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، وسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.