متسول يستعطف الناس بـ”إعاقته” لجمع الأموال في الدمام والشرطة تكتشف مفاجأة في عند ضبطه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

ألقت الجهات الأمنية في الدمام، القبض على متسول يمثل على الناس أنه معاق لا يستطيع المشي وذلك بهدف استمالة عواطفهم وجني الأموال.

وأظهر مقطع فيديو بثه حساب “سناب الداخلية”، لحظة توقف دورية أمنية أمام المتسول والقبض عليه، ليتضح أنه يمشي بطريقة طبيعية.

وقال البيان الأمني للداخلية: “لم يسلم أصحاب الاحتياجات الخاصة من تشويه المتسولين لصورتهم أمام المجتمع، بعد ادعاء متسول عدم قدرته على المشي في الدمام، وتبيَّن خلافًا لذلك”.