انفجار بميدان تايمز سكوير يتسبب في ذعر وهروب جماعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تسبب دوي انفجـار في حالة من الذعر والهروب الجماعي لأشخاص، كانوا يتواجدون في ميدان تايمز سكوير الشهير بمدينة نيويورك.

ووثقت مقاطع فيديو، المتواجدين في الميدان وهم يركضون في كل الاتجاهات والصراخ يملأ المكان.

وأشارت تقارير أولية إلى أن الانفجـار الذي سُمع دويه كان نتيجة انفجـار غطاء بالوعة، مبينة أن 3 غرف تفتيش تعرضت للانفجـار.

ولفتت وسال إعلام إلى أن رجال الإطفاء يقومون بالبحث في الخصائص المحيطة عن أي مستويات مرتفعة من غاز أول أوكسيد الكربون، مضيفة أن الـحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.