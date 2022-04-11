محمد بن مسعود - الدمام - تدشين بطولةالشطرنج والسباحه لمنتدي المستقبل باب

تدشين بطولةالشطرنج والسباحه لمنتدي المستقبل باب

إب/علي محمد العديني صرح الكبتن مصطفي الحمادي رئيس اللجنه الرياضيه بمنتدي المستقبل بأن الدورة 13 للعبة الشطرنج تشمل فئة الكبار وفئة الناشئين والتي ينظمها منتدى المستقبل للتنمية الثقافية والإجتماعية بمدينة القاعدة مديرية ذي السفال محافظة اب وبدعم من مؤسسة الزيلعي للدواجن والشركة الأهلية للمياة المعدنية بلادي بلغ عددالمشاركين 36 مشارك وبلغ عدد المقابلات 18 مقابلات انتهت بتأهل 18

مشارك للدور الثاني وهم :

1- بشير الكامل

2- ناظم الكتيت

3- مهيوب الوحش

4- رضوان الصلوي

5- نزار ناجي مانع

6- عبدالباري الوحش

7- عبدالله البناء

8- محمد محمود

9- فهد مضمون

10- جميل قايد

11- عبدالناصر فؤاد

12- محمد مصطفى

13- عادل الوحش

14- مراد صادق

15- فيصل خشافة

16- عدنان النخلاني

17- محمد غالب

18- محمد الورافي تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً حضر التدشين الامين العام المساعد للانشطه فواد عامر

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