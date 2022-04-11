اقتصاد دول شرق أوروبا.. توقعات بالانخفاض بسبب الحرب في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أكد البنك الدولي، أن اقتصاد دول شرق أوروبا سينكمش بنسبة 30% بسبب الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن نصف الشركات الأوكرانية أغلقت أبوابها بسبب الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية. وقال البنك الدولي في تصريحات نقلتها العربية، إن «90% من صادرات الحبوب في أوكرانيا توقفت، ونصف الشركات الأوكرانية أغلقت أبوابها بسبب الحرب». ا وأضاف البنك الدولي: «اقتصاد دول شرق أوروبا سينكمش بنسبة 30 % بسبب الحرب في أوكرانيا»، متابعًا: «الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنسبة 45% والروسي بـ11% هذه السنة». وفي نفس السياق، شهدت مدينة دنيبرو في شرق أوكرانيا، قصفًا روسيًّا عنيفًا، اليوم الأحد، تسبب في تدمير مطار المدينة بالكامل. وقال رئيس الإدارة العسكرية في المدينة فالنتين ريزنيتشنكو على تطبيق تلغرام: «هجوم جديد على مطار دنيبرو. لم يبق منه شيء. المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دمرت. والصواريخ لا تزال تتساقط». أخبار قد تهمك وأضاف المسؤول الأوكراني: «نعمل حالياً على إحصاء الضحايا جراء القصف الروسي». وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء، قد نقلت عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرات هليكوبتر هجومية روسية دمرت قافلة من المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة مضادة للطائرات. ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها في بيان إن «طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كيه.إيه-52 دمرت أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية».

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