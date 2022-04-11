فعالية ليالي إبراهيم خليل كانو لـ«الدراغ والدرفت» اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل الإثارة على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» من خلال موعد جديد لفعاليات ليالي إبراهيم خليل كانو لـ«الدراغ والدرفت» والتي ستقام مساء اليوم الإثنين الموافق 11 أبريل الجاري على مضمار الصخير، والتي يعشقها محبو رياضة السيارات.

وستتاح الفرصة إلى الراغبين في المشاركة بسياراتهم ودراجاتهم النارية الخاصة المشاركة ضمن «ليالي الدراغ»، وذلك على مضمار الربع ميل في حلبة البحرين الدولية بالصخير، حيث ستكون هذه التجربة حقيقية لعشاق السرعة والتسابق.

وفي الوقت نفسه ستشهد الحلبة انطلاق فعالية «ليالي الدرفت» والتي ستقام في مواقف السيارات لحلبة البحرين الدولية. وبإمكان المشاركين قيادة سياراتهم الخاصة، وذلك من أجل اختبار قدرتهم في السيطرة على المركبة خلال المنعطفات الحادة والحواجز التي ستوضع مع اختبار المهارات لكل مشارك وقدرته على الانزلاق والتحكم بالسيارة.

وتتيح الحلبة للمشاركين بإجراء الاختبارات في واحدة من الفعاليتين المثيرتين أو الاثنتين معا مساء اليوم، برسوم اشتراك تبلغ 11 دينارا بحرينيا لكلا الفعاليتين، فيما تبلغ رسوم الاشتراك لواحدة من الفعاليتين 8 دنانير بحرينية فقط.

وسيكون التسجيل للفعالية في موقع الحدث بدءا من الساعة 7 مساء، فيما تطلق شارة الانطلاق عند الساعة 8 مساء وحتى 1 صباحا. كما يتعين على المشتركين الخضوع لفحص السلامة إلزامي لسياراتهم قبل المشاركة على المضمار. وسيتمكن المرافقون من الركوب مع السائقين في سياراتهم أيضا لعيش اللحظة وذلك بمبلغ 4.500 دينار بحريني، بينما الجماهير سيتمكنون من متابعة إثارة الفعالية بمبلغ وقدره 2 دينار بحريني فقط.

وتقدم حلبة البحرين الدولية على هامش الفعالية فرصة فريدة أمام الحضور وجماهير سباقات السرعة، بتخصيص عدد من سيارات «الدراغستر» المعروفة بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك في رحلة تنطلق من الصفر وحتى 100 ميل في الساعة خلال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك بمبلغ 44 دينارا للشخص الواحد، إلى جانب العرض الذي يؤهلك لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ أي 22 دينارا بحرينيا فقط.