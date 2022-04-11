تكريم قدامى لاعبي كرة القدم البحرينية برعاية مجموعة الجشي

محمد بن مسعود - الدمام - كرمت مجموعة نواف محمد الجشي عدد من قدامى لاعبي كرة القدم البحرينية من الذين تزيد أعمارهم الآن عن 45 عاما لقاء مسيرة عطائهم وإنجازاتهم على مدى سنوات طويلة، وذلك في انطلاق بطولة «قدامى لاعبي البحرين» على ملاعب نادي النسر الذهبي «طيران الخليج سابقا»، وبحضور سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم وعدد غفير من اللاعبين والمتابعين والجمهور.

وقدم نواف محمد الجشي رئيس مجلس إدارة المجموعة هدايا تذكارية للمشاركين في البطولة من قدامى اللاعبين، وذلك بمعية عباس المطاوعة مدير العلاقات العامة وخدمة المجتمع في المجموعة، وأعضاء اللجنة التنظيمية للبطولة من «جروب كلاسيكو». كما تم تكريم قدامى الحكام والإداريين في الفرق الرياضية والإعلاميين، إضافة إلى عدد من الممثلين والمغنيين الذين شاركوا ودعموا الحراك الرياضي في البحرين.

وفي كلمة له على هامش حفل التكريم، هنأ الجشي المشاركين بحلول شهر رمضان الفضيل، معربا عن شكره للاعبين على تلبيتهم الدعوة والمشاركة في هذه البطولة، وعن الفخر بما قدموه خلال مسيرتهم الحافلة، وخاطبهم بالقول: «كنتم لنا الرمز والمثل الأعلى في العطاء والأخلاق الحميدة، ولا زالت رؤيتكم إلى اليوم تملأ أنفسنا بالحماسة وحب التحدي وتحقيق البطولات والانتصارات».

وأضاف الجشي: «اسمحوا لي أن أطلق نداء ومناشدة من هذا المكان لتكون الرياضة جزءا أساسيا من حياة الجميع، لما للرياضة من أهمية في بناء أجسادنا وعقولنا وزيادة قدرتنا على خدمة وطنا»، وتابع: «أعدكم أن مجموعة نواف محمد الجشي ستواصل بذل كل جهد ممكن من أجل دعم مثل هذه الفعاليات التي نلتقي فيها جميعا نحن أهل البحرين على الولاء والخير».

هذا وشارك في بطولة قدامى اللاعبين ثمانية فرق هي النادي الأهلي والمنامة والرفاع والرفاع الشرقي والبحرين والنجمة والشباب والمالكية، جرى تقسيمها ضمن مجموعتين، ولعبت مباريات لشوط واحد مدته 15 دقيقة، ووصل فريقا «البحرين» و«المالكية» إلى المباراة النهائية التي توج في نهايتها فريق البحرين بعد فوزه بنتيجة 1.