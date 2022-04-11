الحداد يرأس اجتماع مجلس الإدارة الثالث لكمال الأجسام

محمد بن مسعود - الدمام - عقد الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية اجتماعه الثالث مساء يوم الخميس الماضي في مقره الجديد، برئاسة سامي الحداد وبحضور الأعضاء.

وثمن رئيس الاتحاد ما بذله الأعضاء واللجان العاملة من جهود جبارة خلال تنظيم بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الأولى لكمال الأجسام، والتي حققت نجاحا منقطع النظير ومشاركة واسعة ومنافسات قوية، إذ وجه الحداد إلى رفع تقرير مفصل للبطولة والتركيز على السلبيات من أجل تفاديها في البطولات القادمة، والإيجابيات من أجل تطويرها أكثر، مبينا أن أول بطولة ينظمها الاتحاد حققت نجاحا باهرا على المستوى الفني والتنظيمي بإشادة جميع من حضر من كبار شخصيات ومسؤولين رغم كل الصعاب التي واجهت فريق العمل، كما وجه الحداد بالبدء بوضع تصور لبطولة النسخة الثانية منذ الآن والاستعداد لها في وقت مبكر لاستحضار كل عوامل النجاح، وأشاد بافتتاح المقر الجديد للاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية، موجها لاستكمال بقية احتياجات المقر لتسيير جميع الأعمال الخاصة بالاتحاد.

وسيتم تشكيل الصف الثالث للمنتخب الوطني وتحديد جميع لاعبي المنتخبات الوطنية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لتمثيله في الاستحقاقات الخارجية القادمة التي يوليها مجلس الإدارة أهمية كبيرة، إذ ستكون من أهم المشاركات القادمة البطولة الآسيوية مطلع شهر سبتمبر، وبطولة العالم خلال شهر نوفمبر القادم، وستكون هناك مشاركة على مستوى فئة الناشئين أيضا في هذه البطولات، والصف الثالث سيتم تشكيله للمنتخب من خلال المستويات الفنية العالية التي برزت ببطولة خالد بن حمد.